Nécrologie : Rappel à Dieu de Sokhna Ndèye Lô, épouse de Serigne Say Mbacké Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Août 2023 à 10:54

La communauté mouride est endeuillée par la disparition de l’une de ses pieuses femmes, en l’occurrence Sokhna Ndèye Lô, épouse de Serigne Say Mbacké, Khalife de Serigne Souhaïbou. Cette femme illustre formait beaucoup de filles dans sa résidence à Touba quartier Madiyana. Elle passait tout son temps à la lecture du Saint Coran, des Khassaides, à l’éducation des filles adoptives, à la formation et à l’encadrement.



D'après les informations de "Senenews", Serigne Abdou Lahad Mbacké, 3e Khalife de Serigne Touba, avait donné cette femme vertueuse de la lignée des familles pieuses de la ville sainte de Touba, à Serigne Cheikh Say Mbacké comme épouse. Sokhna Ndèye Lô a rendu l’âme après son évacuation en Espagne, suite à une longue maladie. Elle sera inhumée ce jeudi 10 août au cimetière de Bakhiya, à Touba, après la prière mortuaire à l’esplanade de la mosquée de Serigne Souhaïbou Mbacké à Touba, quartier Darou Khoudoss.



Une éducatrice hors pair est partie à jamais, laissant derrière des fils valeureux, en l’occurrence Serigne Mourtalla Mbacké, Serigne Djily Mbacké, Serigne Gallas Mbacké, entre autres. La cérémonie de prière est prévue ce vendredi, à Touba Corniche, quartier Madyana, près de l’université. Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides a dépêché l’imam Serigne Fallou Mbacké Abdou Khadre, qui a dirigé la prière mortuaire en présence de Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké, khalife Serigne Abdou Khadre Mbacké, Serigne Abdou Samat Mbacké Souhaïbou, porte-parole de la famille Serigne Souhaibou Mbacké, Serigne Amsatou Souhaïbou Mbacké, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife, Serigne Dane Mbacké, porte-parole de la famille Serigne Abdoul Ahad Mbacké, Serigne Moustapha Abdou Khadre Mbacké, Serigne Khadim Mbacké ibn Serigne Cheikh Saliou Mbacké, Cheikh Bara Lath Mbacké, entre autres personnalités religieuses et coutumières.



Nous présentons nos condoléances à la famille éplorée, à toute la communauté mouride et au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.



