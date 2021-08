Nécrologie: Rappel à Dieu du «Laye Diaw rufisquois», Rufisque perd sa mémoire sportive Le reporter sportif Mamadou Diop alias « Laye Diaw », a tiré sa révérence hier mercredi à Rufisque, à l’âge de 65 ans. Longtemps alité, l’animateur vedette de la radio communautaire Jokko Fm, station qu’il a intégrée à ses premières heures (2003), constitue une mémoire du football local et national. "Le Témoin"

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Août 2021 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

Féru du ballon rond malgré son handicap, il fit du reportage sportif une passion. Un amour qui l’a conduit dans tous les terrains vagues de la vieille ville, mais aussi dans le légendaire stade Ngalandou Diouf pour suivre les traces de son idole Abdoulaye Diaw.



« Laye Diaw », comme on l’appelait affectueusement dans le département, a couvert la quasi-totalité des finales de navétanes. Mamadou Diop a commenté la finale du Saltigué de Rufisque en 1977. Il a aussi couvert le Coupe d’Afrique des Nations de 2004 en Tunisie.



Atteint dès son âge de la poliomyélite, le natif de Vélingara accompagne sa maman pour les vacances à Rufisque. Une cité coloniale où il a fait ses humanités et qui l’adoptera depuis lors jusqu’à son rappel à Dieu.



Recruté à la mairie de ville de Rufisque comme agent municipal par feu Mbaye Jacques Diop, il a servi la ville de Rufisque jusqu’à sa retraite, il y a six ans. Il laisse derrière une ville orpheline de son « Laye Diaw », une veuve et trois filles. Il repose désormais au cimetière Mbélélane de Dangou à Rufisque.



Leral s’associe au quotidien «Le Témoin » et présente ses condoléances à sa famille et à la radio « Jokko Fm ». Que la Paradis soit sa dernière demeure.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos