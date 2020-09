Nécrologie - Touba - La communauté mouride en deuil La Oumah Sénégalaise en générale et plus particulièrement la Communauté mouride est endeuillée par le décès du Khalife de Darou Salam. Serigne Mame Mor Mbacké Ibn Serigne Tacko est décédé, a appris Dakaractu.

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Septembre 2020 à 06:56 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos