Nécrologie : Treize migrants sénégalais décédés en Mauritanie et inhumés sur place APS – Treize migrants sénégalais sont décédés en territoire mauritanien où ils ont été inhumés sur place, a annoncé, dimanche, le ministère des Affaires étrangères. Dans un communiqué dont l’APS a eu connaissance, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur ‘’informe que sept cent soixante-dix (770) compatriotes, parmi lesquels des enfants et des femmes, candidats à l’émigration irrégulière ont été secourus et pris en charge en territoire mauritanien depuis quelques jours’’.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Novembre 2023 à 10:11 | | 0 commentaire(s)|

Il signale cependant que ‘’douze (12) parmi eux sont hospitalisés et malheureusement treize (13) décès ont été enregistrés et les corps inhumés sur place’’.



Le ministère présente les condoléances du gouvernement aux familles éplorées et assure que ses services compétents, sous la coordination du ministre en charge des Sénégalais de l’Extérieur, ‘’ont débuté le rapatriement par la voie terrestre de ces compatriotes le samedi 04 novembre ».



Le ministère remercie les Autorités mauritaniennes pour ‘’leur franche collaboration’’.



Il attire l’attention des candidats à l’émigration irrégulière ‘’sur les dangers liés à ce phénomène et invite leurs parents et proches à davantage de sensibilisation dans ce sens’’.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook