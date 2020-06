Nécrologie : décès hier de Mme Nafissatou Sow, mère de Mme Aminata Mimi Touré, Présidente du CESE Mme Aminata Touré, plus connue sous le nom de Mimi Touré, actuelle présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE), a perdu hier, sa mère, Mme Nafissatou Sow.

Lundi 15 Juin 2020

« Mme Aminata Touré, Présidente du CESE a le regret et la tristesse de vous faire part du rappel à Dieu de sa chère mère Nafissatou Sow survenue ce jour », telle a été l’annonce faite tard dans la soirée, de cette triste nouvelle.



Son enterrement est prévu ce lundi 15 juin 2020, mais en ce contexte sanitaire, Mimi Touré dispense le déplacement à tous ceux qui en ont la volonté et sollicite de ferventes prières.



Leral.net lui exprime sa vive compassion et prie ALLAH, L’OMNIPOTENT que Firdawsi soit son Paradis éternel.



