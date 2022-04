Nécrologie: l'ancienne députée de BBY et responsable de l'APR, Khary Diaw "Khady Macky", n'est plus

L'ancienne députée de BBY et responsable de l'APR n'est plus. Khary Diaw plus connue sous le non de Khady Macky st décédé tôt ce matin a l'hôpital Aristide Le Dantec.



Leral présente ses sincères condoléances à sa famille, ses proches et à l'Assemblée nationale.

