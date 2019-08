Nécrologie : l’imam Aliou Ciss, de la mosquée de Popenguine est décédé

L’imam Aliou Ciss de la mosquée de Popenguine, est décédé ce vendredi, selon la RFM. Fervent défenseur du dialogue islamo-chrétien et principal artisan de l’entente entre musulmans et chrétiens dans cette cité de pèlerinage des chrétiens, imam Aliou Ciss dirigeait cette mosquée depuis près de 40 ans. Il sera inhumé aujourd’hui, à Popenguine, renseigne la même source.

Leral.net présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et aux communautés musulmane et chrétienne du Sénégal.