Nécrologie : la presse sénégalaise encore endeuillée, Mbemba Dramé tire sa révérence Alors que la presse, et plus largement le Sénégal, n’a pas encore fini de pleurer la disparition de Mamadou Ndiaye Doss, une triste nouvelle vient se joindre à cette ambiance plus que morose :

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Avril 2020 à 13:20 | | 0 commentaire(s)|

Mbemba Dramé, ancien journaliste à Walf-Grandplace, à Sopi et consultant, est décédé à Dakar suite d'une longue maladie. L’info nous est parvenue d’un confrère qui maintenait souvent le contact avec sa famille et ses proches.



L'enterrement aura lieu nous dit-on, ce Mardi à Marssassoum.

A sa famille éplorée, sa femme, ses enfants et, sa famille et ses proches, la Rédaction de leral.net exprime sa profonde compassion.



Tout en leur présentant ses condoléances, leral.net prie pour le repos éternel de l’âme de son confrère et doyen Mbemba Dramé.



Par la Grâce de DIEU, que Firdawsi soit sa dernière demeure.



