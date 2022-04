Nécrologie : le Ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, en deuil Le Ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba en deuil. Son frère, Ousmane Kaba, est décédé ce lundi en Belgique, à Bruxelles.

Lundi 18 Avril 2022

Nous avons le regret et la profonde douleur de vous annoncer le rappel à Dieu ce matin à Bruxelles en Belgique de M. Ousmane KABA, frère du Ministre Sidiki KABA.



En cette douloureuse circonstance, Leral présente ses condoléances les plus attristées au Ministre, à sa famille et à l’ensemble des populations du Sénégal Oriental.





