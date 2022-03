Négociations: Pourquoi Abdoulaye Diouf Sarr a reporté sa rencontre avec les syndicalistes de la F2S ? Les négociations, dit-on, sont sur la bonne voie. Après avoir rencontré les responsables des autres syndicats parmi lesquels, le responsable de « And Gueussem », Mballo Dia Thiam, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a reçu, hier, la Fédération des syndicats de la Santé (F2S) de Souleymane Joe Mané. Ce dernier et ses camarades, accuse-t-on, sont venus avec un comportement «arrogant et irrespectueux» envers l’autorité qu’est le ministre le ministre de la Santé et de l’Action sociale.

A peine arrivés sur la table des négociations, ils adoptent une attitude ferme. C’est pour cela que la rencontre n’a pas abouti. Puisque, le ministre Diouf Sarr, en républicain, a exigé une attitude correcte du président de la F2S Souleymane Joe Mané. Finalement, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a finalement reporté la séance de négociations à une autre date.



D’après Rewmi, la fédération des syndicats de la santé (F2S), dans le cadre de l'exécution de son 3e plan d'actions, a décrété 72 h de grève sur l'ensemble du territoire national à partir de ce mercredi 30 Mars. La plateforme revendicative de la F2S comprend un certain nombre de points dont le régime indemnitaire ou encore le système de rémunération, les arriérés de paiement de Covid-19 des agents municipaux, le paiement à date échue des travailleurs du programme Ismea, le paiement des heures supplémentaires de l'année 2021 à certains ayants droit, le paiement du fonds de motivation du 3ème et 4ème trimestre à certains ayants droit, relevant du Ministère de la santé.



Cette plateforme revendicative porte également sur des questions statutaires liées au recrutement de personnels contractuels et communautaires à la fonction publique comme également la question du statut des techniciens supérieurs, des infirmiers et sages-femmes, du fait du relèvement de leur niveau de formation dans les instituts de formation ; la question de la fonction publique locale concernant le personnel des collectivités locales…





