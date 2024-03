Négociations au Cap Manuel: Ousmane Sonko confirme qu’il y a eu des « discussions » et précise... Ousmane Sonko a levé toute équivoque sur une éventuelle négociation au Cap Manuel, ce vendredi 15 mars, lors de la conférence de presse co-animé avec le candidat Bassirou Diomaye Faye. Le leader de Pastef a déclaré qu'il y a effectivement eu des discussions, mais pas un deal comme le soutiennent certains. L’ancien détenu du Cap Manuel a dévoilé la quintessence de ces négociations.

«Il y a eu des discussions qui portaient sur 4 points, notamment le report de l'élection présidentielle du 25 février 2024. J'ai été catégorique là-dessus. Je leur ai dit que le rejet de ma candidature ne peut en aucun cas justifier le report de l'élection», a confié Ousmane Sonko, ce vendredi, au lendemain de sa libération après plus de 200 jours de détention.



«J'ai fait tout mon possible pour que les élections ne soient pas reportées. J'ai même demandé à mes avocats de ne pas déposer un rabat d'arrêt dans l'affaire Mame Mbaye Niang pour éviter qu'il prenne celà comme prétexte. J'ai appelé Habib Sy pour qu'il demande à ses anciens amis du PDS de ne pas se laisser manipuler par le président Sall pour reporter les élections», révèle-t-il, jurant qu'il "n'y a pas eu de troc" et "aucune contrepartie n'a été donnée à qui que ce soit".



