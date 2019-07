Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Négociations non concluantes entre la FSBB et « Adidas » : Tapha Gaye nommé pour conduire les Lions au Mondial de basket Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Juillet 2019 à 02:23 | | 0 commentaire(s)|

La Fédération sénégalaise de basketball (FSBB) a annoncé, mardi tard dans la soirée que Moustapha Gaye conduira les Lions au prochain Mondial de basket qui se déroulera en Chine du 31 août-15 septembre 2019. Ce, suite aux négociations non concluantes avec Abdourahmane Ndiaye « Adidas » qui jusqu’ici était le sélectionneur national.



Le communiqué complet de la FSBB



La Fédération sénégalaise de Basket-ball vous annonce que les négociations avec l’entraîneur national de l’équipe masculine Abdourahmane Ndiaye « Adidas » n’ont pas été concluantes.

Moustapha Gaye ancien entraîneur de l’équipe nationale Féminine est nommé nouveau entraîneur en charge de conduire l’équipe pour la coupe du monde.

La fédération Sénégalaise de basket-ball en la personne de maître Babacar Ndiaye exprime toute sa reconnaissance à l’entraîneur sortant pour la qualité du travail abattu durant sa mission.

Elle souhaite bonne chance à Monsieur Moustapha GAYE et se satisfait de sa disponibilité pour conduire l’équipe masculine.



Fait à Dakar le 30/07/2019



