Nemekou Tour acte 2: Sonko reçu par la communauté catholique Jesus Eucharistie, Tivaouane sous haute surveillance

La tournée politique du Président de PASTEF, Ousmane Sonko s’est poursuivi ce samedi dans le département de Tivaouane. La rencontre avec la communauté catholique Jesus Eucharistie de Tivaouane a été la première étape de la journée. Elle s'est tenue dans le domicile du doyen et sage de la communauté Gilbert Bassene avec la présence notée de l'imam ratib Djibril Diedhiou et des notables du quartier Keur Mass.



Dans ce quartier de la commune de Tivaouane, Ousmane Sonko a été accueilli par les habitants dans un cadre fraternel et teinté de convivialité. Des prières pour le réussite du Nemmeeku Tour et des projets du président Ousmane Sonko pour le Sénégal ont été formulées par la communauté.



Tivaouane sous haute surveillance policière et gendarme



Dans la cité religieuse, le leader de Pastef qui a été accueilli par ses militants, a commencé sa journée par la prière du vendredi à la mosquée Serigne Babacar Sy avant de prendre la direction de Santhie Pire sous haute surveillance policière et gendarme.



En effet, selon nos confrères de la radio Sudfm (privée), les autorités ont déployé un important dispositif sécuritaire au niveau de la plupart des points stratégiques comme des intersections et carrefours mais d’autres artères routières dont la route menant vers l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy. Ce dispositif était composé par des éléments de la Police et de la Gendarmerie nationale

