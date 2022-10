"Nemeku Tour" à Tchiky: Du sang et des maisons saccagées

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Octobre 2022

Le pire s'est produit Tchiky où Ousmane Sonko s'est rendu dans le cadre de sa caravane « Nemeku Tour ». Le "Nemeku Tour" s’est transformé en bain de sang.



D’après Seneweb, des personnes ont été agressées et blessées, des maisons saccagées et vandalisées. La cause ? Un homme a crié le nom d'Adji Sarr. Ce qui a sorti les gardes du corps d'Ousmane Sonko de leurs gonds.



Un des blessés qui serait entre la vie et la mort, selon sa grande sœur Fatou Ndione, responsable politique de l'Apr à Tchiky, est actuellement en train d'être acheminé à l'hôpital de Mbour.



