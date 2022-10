Nemmeeku Tour/ Jour 7: La commune Ndiaganiao accueille Ousmane Sonko La tournée politique du président ousmane SONKO se poursuit ce samedi 22 octobre, dans la commune de Ndiaganiao. Située au Nord-Est du département de Mbour, la commune de Ndiaganiao polarise 38 villages et 4 hameaux. Arrivé à Ndiaganiao un peu après 12 heures, le convoi du Nemmeeku Tour s'est arrêté à la permanence du parti PASTEF dans la localité. Occasion pour Bassirou Diomaye Faye et les militants d'accueillir de manière symbolique le Président Ousmane Sonko dans la commune.

La première étape de la journée s'est déroulé dans la zone dite 'bas-fonds" avec des rencontres dans les villages Koulouck sérere, Koulouck Wolof et Koulouck Mbada.



A Koulouck sérere, premier village à recevoir la délégation, le représentant du Jaaraf, Samba Diouf a présenté au leader de l'opposition les préoccupations de ses concitoyens.



Serigne Modou Gueye et Ngor Sarr respectivement chef de village de Koulouck wolof et responsable politique à Koulouck Mbada ont tour à tour reçu le Président Ousmane Sonko et sa délégation. Dans cette zone fortement agricole, le manque d’accompagnement de l'Etat aux paysans et le problème d'accès à l'eau potable ont été exposés au Président Ousmane Sonko.



Au cours d'une rencontre dans la concession de Talla Dieng, responsable de PASTEF à Fandor, les populations ont dénoncé devant le Président Ousmane SONKO, les conditions difficiles dans lesquelles elles sont depuis plusieurs années. A Touba Guémbé, le khalif El hadji Serigne Mbacké Dieng et Mouhamed Dieng ont reçu la délégation avec la présence de tous les habitants du village.



L'Imam Mouhamed Seck a invité le président ousmane Sonko à persévérer sur le chemin qu'il s'est tracé. La séance de prières formulées par le khalif serigne Mbacké Dieng a mis fin à la rencontre.



