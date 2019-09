Nettoiement : Le Marché Castor change de visage

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Septembre 2019 à 19:06

L’initiative du Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, consistant à fermer le marché Castor pour des raisons de nettoiement a été effectuée. C’est aujourd’hui, que l’opération, réalisée avec le lavage par jet d’eau des Sapeurs-pompiers a pris fin.



Ainsi, il a été constaté des voies dégagées et salubrité améliorée. Maintenant, constate-t-on, il reste le gros défi du suivi. Mais, annonce-t-on, des ASP et des policiers ont été mis à disposition du Sous-préfet et du Maire de la Commune.



