Neuf femmes arrêtées à Tamba : Elles vendaient des aphrodisiaques, utilisés pour grossir le sexe, les fesses et les seins

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Juillet 2018 à 09:25 | | 0 commentaire(s)|

Quinze personnes personnes parmi elles neuf femmes ont été arrêtées hier à Tambacounda, lors d’une opération coup de poing, des forces de défense et de sécurité.



Selon l’As qui livre l’information, ces personnes vendaient de faux médicaments tels que des aphrodisiaques, utilisés pour grossir le sexe, les fesses et les seins. Environ 50 kg de ces produits ont été saisis dans les différents marchés et gares routières de la ville de Tambacounda.



Cette opération a été menée conjointement avec le service national d’hygiène, le Service national de Commerce, la Pharmacie nationale d’approvisionnement et l’hôpital régional de Tambacounda.



Selon l’As, la veille, les éléments de la brigade de lutte contre la criminalité de la Sûreté urbaine ont mis la main sur 611 kg de médicaments et arrêté 2 personnes.

