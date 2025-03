New Deal Technologique : Le Restic pour une table-ronde des investisseurs et partenaires

Le 24 fevrier à Diamnadio, rappelle le Restic, en présence du Chef de l’état et chef du gouvernement, le Sénégal a présenté au monde sa nouvelle vision pour transformer l’administration sénégalaise, en la rendant plus moderne, agile et prête à intégrer les innovations de rupture comme l’intelligence artificielle, qui sonne comme une quatrième révolution déjà en cours.



Cette stratégie ambitieuse de transformation numérique, explique le Restic, est structurée autour de quatre piliers et projette ses objectifs jusqu’en 2034, avec un besoin de financement de 1105 milliards pour son opérationnalisation et sa mise en œuvre.



Pour garantir le succès, la gouvernance de l’écosystème numérique a été renforcée et élargie avec la mise en place du Conseil national du numérique : une doléance du Restic que le président de la République a satisfaite, en acceptant de relancer le Cnn et de l’enrichir d’éminents experts et personnes – ressources.



Le Restic urge donc le Ministre de la Communication, Télécommunications et du Numérique, d’accélérer le digital master plan avec une table ronde des investisseurs et partenaires autour des 50 projets – phares parce que l’IA est déjà à nos portes et notre pays doit se positionner parmi les meilleurs sur le continents.



Selon le Restic, le Sénégal est déjà grâce à ses opérateurs, ces data centers, le Ptn et le Supercalculateur, un hub technologique dans la sous-région.



Le Restic appelle tout le secteur privé national et africain à anticiper sur les financements du new deal technologique afin de positionner le Sénégal et le continent dans la course pour les innovations majeures pour le numérique en prélude à l’IA et ses applications majeures dans l’économie, le social , l’éducation , la santé, etc.. Un accélérateur donc de progrès et de développement pour l’Afrique. Le Sénégal avec son capital humain et cette volonté politique affirmée à travers cette nouvelle stratégie ambitieuse a une carte à jouer. Le numérique devrait représenter 20% du Pib vers 2035.



Le Restic encourage la démarche inclusive du gouvernement dans l’élaboration de cette nouvelle feuille de route et l’exhorte de coopter encore des experts et professionnels du secteur dans le GouvNum, l’organe de pilotage du New Deal technologique.





