New York: Les femmes de l’APR s’insurgent contre l’agression de la députée Coura Macky

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Septembre 2023 à 11:50

La députée Coura Ndiaye dite Coura Macky a eu la malchance de tomber sur un groupe de jeunes opposants au régime de Macky Sall ce dimanche à New York. Elle a été prise à partie par ces jeunes qui l’ont aspergée d’un liquide. Coura Maky sort alors de ses gonds pour riposter contre ces jeunes qui manifestaient contre le Président Macky Sall. D’ailleurs sur des images virales, Coura Macky n’a dû son salut qu’à l’intervention de la police de New York. Une ville, ou en tout cas un pays, où elle vivait en tant qu’émigrée avant d’être « nommée » députée par le Président Macky Sall !



Un acte, l’agression, qui a provoqué la colère noire de ses camarades du Mouvement national des femmes de l’Apr. La présidente de ladite structure Ndèye Saly Diop Dieng, au nom des femmes de l’Apr, a dénoncé ces attaques ciblées dont a été victime la députée. Selon elle, c’est un acte malsain et barbare qu’elle déplore avec la dernière énergie. Elle considère qu’agresser une femme, une représentante du peuple de surcroit, est un acte lâche qui ne peut pas rester impuni. « Ces clichés devenus viraux n’honorent guère l’image de notre pays, les faits étant survenus non loin de la tribune emblématique et symbolique des Nations-Unies où doivent se réunir les plus grandes sommités du monde entier », a indiqué le mouvement des femmes de l’Apr, rapporte LeTémoin.



Le mouvement des femmes de l’Apr accuse des partisans de Pastef. « Ces types d’agressions contre d’honnêtes concitoyens sont devenus récurrents à l’étranger et commis par les partisans de l’ex-Pastef. Et elles ont donné raison au Gouvernement sénégalais qui a pris la sage et responsable décision de dissoudre ce parti dont les membres, à l’image de leur leader, Ousmane Sonko, sont des adeptes de la violence sous toutes ses formes », a souligné Mme Ndeye Saly Diop.

Ndèye Fatou Kébé