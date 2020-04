New York: Un Sénégalais d’une soixantaine d’années meurt du coronavirus Un Sénégalais d’une soixantaine d’années est décédé du coronavirus à New York, selon Emedia, qui souligne que le défunt devrait être inhumé sur place en raison du contexte actuel. 337 309 cas de coronavirus sont confirmés aux USA, pour 9643 décès.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Avril 2020 à 12:40 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos