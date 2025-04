New deal technologique : La Société civile engagée aux côtés de l’Etat pour la sensibilisation

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Avril 2025 à 11:16 | | 0 commentaire(s)|

Des acteurs de la Société civile, membres notamment du Forum civil, se sont engagés, lundi à Saly (Ouest), à accompagner le gouvernement dans la formulation, le contenu et la mise en œuvre de son projet, le New deal technologique, à travers des actions de sensibilisation.



” Nous avons constaté qu’il y a un besoin de renforcer la culture numérique mais également, de porter le plaidoyer de la sécurité numérique, surtout auprès des enfants ”, a dit Birahim Seck, coordinateur général du Forum civil, lors d’un atelier d’échanges sur la formulation, le contenu et la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale du ”New deal technologique”.



Ces acteurs de la société civile vont essayer ” de produire une feuille de route, pour une meilleure dissémination de la stratégie numérique au niveau territorial ”, a-t-il ajouté.



” Le Forum civil va nous accompagner dans la sensibilisation (pour) que le citoyen s’approprie la stratégie et joue (convenablement) son rôle ”, a précisé Aissatou Jeanne Ndiaye, directrice des Technologies de l’information et de la communication au ministère des Télécommunications, de la Communication et du Numérique.



Selon Birahim Seck, la sensibilisation commencera d’abord par une étude visant à évaluer la qualité de la connectivité au Sénégal, mais également à travailler à un plan d’aménagement numérique du territoire.



Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du projet ”Recentrer le civisme numérique grâce à l’engagement des partenaires” (ReCIPE), financé par l’Union européenne, dans 10 pays du monde, via Oxfam Irlande.



” Il s’agira d’échanger avec le ministère et les experts sénégalais dans les différents domaines du projet, pour mieux accompagner l’État du Sénégal ”, a expliqué Birahim Seck.















Aps

Mame Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook