Neymar rend hommage à Ronaldinho

"Il arrête, c’est fini." C’est par ces mots que Roberto Assis a annoncé la fin de carrière de son frère, Ronaldinho Gaucho. A 37 ans, "Ronnie" laisse derrière lui un palmarès incroyable, avec notamment une Coupe du monde, une Ligue des champions et un Ballon d’Or, mais surtout l’image d’un joueur qui adorait prendre et donner du plaisir. C’est d’ailleurs ce que retient de lui, Neymar.



Dans un message publié mercredi sur son compte Instagram, l’attaquant vedette du PSG rend hommage à son aîné, l’une de ses idoles, qu’il a croisé dans le championnat brésilien et avec lequel il a joué en Seleçao. "Quel honneur d’avoir fait partie de ton histoire, écrit-il. Je me souviendrai toujours de ta joie sur le terrain. Tu as laissé un héritage qui sera difficile à battre dans l’art du football."



"Merci pour tout ce que tu as fait pour les amateurs de football", ajoute la star parisienne. Thiago Silva, lui aussi, a tenu à saluer l’ancien crack du FC Barcelone. "Un vrai monstre, dixit le défenseur auriverde, et "une personne de grande qualité et avec un si grand cœur"."C’est une fierté d'avoir fait partie de ta carrière, poursuit-il. Tu sais l'admiration que j'ai pour toi, que Dieu te bénisse."













