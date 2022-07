Ngabou / Serigne Modou Lô Jr. retire ses plaintes et pardonne à tous ceux qui ont dit du mal sur lui

Cette dernière a, par la suite, exhibé et distillé des enregistrements vidéos et sonores, montrant prétendument le chef religieux dans des positions inconfortables et laissant échapper des déclarations. Depuis, beaucoup de rebondissements ont eu lieu. Le chef religieux a porté plainte contre deux de ses disciples et la femme en question. Ces derniers ont été arrêtés et déférés.



Ce dimanche 24 juillet 2022, Serigne Modou Lô Ngabou Jr. a jugé utile de mettre terme à cette affaire, qui a fini de défrayer la chronique. Convoquant la presse, il a décidé de retirer l’ensemble de ses plaintes et surtout, de pardonner à toutes les personnes qui ont eu à dire du mal de lui.



« Nous rendons grâce à Dieu et renouvelons notre allégeance à Serigne Touba. Voilà 10 jours que des personnes viennent de toutes parts pour me manifester leur compassion. Toutes les familles religieuses ont dépêché des délégations. J’ai aussi reçu la visite de la Jamaatu Ibaadu Rahman. J’ai décidé de tourner la page et de pardonner à tout le monde. Mon souhait le plus profond est de voir ces personnes retrouver leurs familles dans la nuit d’aujourd’hui même. L’ennemi a voulu mettre à terre tout le travail que nous voulons faire pour l’Islam. C’est l’œuvre de Satan. Satan a échoué! Des personnes qui n’ont, peut-être, rien compris, ont certainement tenu des propos discourtois à mon égard. Eux aussi, ils sont pardonnés et d’un pardon sincère... »











Dakaractu