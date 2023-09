Ngadiel Kâ : Un Homme d'Affaires Sénégalais au Cœur de Projets Diversifiés et Impactants Ngadiel Kâ, un homme d'affaires sénégalais peu connu du grand public, est au centre de plusieurs projets diversifiés et impactants qui touchent à la fois l'économie, la philanthropie et le développement communautaire. Sa vision entrepreneuriale et son engagement envers la société sont à l'origine de nombreuses initiatives prometteuses.



Diversification des Investissements



Ngadiel Kâ a débuté ses activités économiques en 1987, se concentrant principalement sur l'immobilier haut de gamme. Au fil des années, il a diversifié ses investissements dans divers secteurs, notamment l'agriculture et l'élevage depuis 2002. À la tête de Belel Holding, il s'est rapidement engagé dans l'appui aux populations vulnérables, en particulier dans la zone sylvopastorale du Sénégal.



Un Modèle de Développement Intégré



L'une des réalisations les plus notables de Ngadiel Kâ est la conception d'un modèle de développement intégré. Ce modèle vise à créer des pôles autonomes de développement local centrés sur le secteur primaire, notamment l'élevage, l'agriculture et la pêche, ainsi que toutes les chaînes de valeur associées. L'objectif ultime est de rendre les acteurs locaux autonomes et de renforcer les économies locales.



Ce modèle novateur a conduit à la création de SUUDU MEN sas et de NGALU SUUDU MEN sas. Il repose sur une approche "bottom to top", où les acteurs de base, tels que les éleveurs, les agriculteurs et les pêcheurs, sont impliqués à tous les niveaux de la prise de décision, du niveau départemental au niveau national. Cette approche permet une meilleure prise en compte des défis spécifiques du secteur et une appropriation totale du processus de développement.



Des modèles similaires ont déjà été mis en place dans d'autres pays, tels que le Canada, les Pays-Bas et Israël. Pour SUUDU MEN sas, l'objectif est d'adapter ces modèles à la réalité locale sénégalaise. La campagne de souscription au capital de SUUDU MEN sas a déjà débuté, avec l'intérêt manifesté par des institutions financières pour des prises de participation.



Malgré les défis liés à la pandémie de COVID-19, le capital devrait être entièrement mobilisé dans un délai très court. La prochaine étape consistera à créer NGALU SUUDU MEN sas, une structure de financement appartenant à 65 % à la structure fédérative SUUDU MEN sas.



Une Banque Populaire pour l'Autonomie Économique



En plus de son engagement dans le développement communautaire, Ngadiel Kâ a également lancé une initiative visant à créer une banque populaire au Sénégal. Cette banque, dénommée Sunumen, dispose d'un capital de 50 milliards de FCFA et vise à soutenir les éleveurs, les pêcheurs et les agriculteurs en leur offrant un accès au financement. Sunumen soutiendra des projets tels que les usines de transformation du lait et les industries de fabrication de produits du bétail.



Ngadiel Kâ a démarré cette initiative en investissant 1 milliard de FCFA de sa propre poche et en mobilisant 11 de ses amis, qui ont chacun contribué à hauteur de 100 millions de FCFA. Les actions de Sunumen sont actuellement en vente, et cette initiative vise à impliquer activement les femmes, qui jouent un rôle crucial dans de nombreuses familles sénégalaises. Sunumen représente une première au Sénégal et a pour ambition de rassembler des Sénégalais de tous horizons, indépendamment de leur affiliation politique, religieuse ou ethnique.



Partenariat avec Avico dans le Secteur de l'Aviation



En juillet dernier, une autre initiative entrepreneuriale de Ngadiel Kâ a fait les gros titres. En partenariat avec l'affréteur français Avico, Ngadiel Kâ a acquis 55 % du capital de la compagnie sénégalaise de vols à la demande, Arc-en-Ciel Aviation, pour quelques millions d'euros. Cette acquisition vise à exploiter le potentiel du marché de l'aviation privée à Dakar.



Avico, créé en 1996 par Mourad Majoul, est devenu un acteur majeur de la gestion et du financement d'achat-vente d'appareils, réalisant près de 180 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Le partenariat entre Avico et Ngadiel Kâ renforce l'activité d'Avico en Afrique de l'Ouest et vise à développer le transport aérien au départ et à destination du Sénégal.



Suudu Men SAS : Un Modèle de Développement Communautaire



Enfin, un autre projet d'envergure porté par Ngadiel Kâ est Suudu Men SAS, une société à actions simplifiées qui a été lancée en décembre 2019 à Dahra Djoloff, au Sénégal. Cette société vise à autonomiser ses membres et les travailleurs des infrastructures qui seront créées grâce aux fonds réunis par le biais des actions.



Les sociétaires de Suudu Men SAS, qu'ils souscrivent en individuel ou en groupe pour une somme de cent mille francs CFA, peuvent s'attendre à être associés à une activité génératrice de revenus dans leur domaine socio-professionnel de prédilection. De plus, Suudu Men SAS prévoit de créer un certain nombre d'infrastructures industrielles dans les secteurs cibles, offrant ainsi des opportunités d'emploi aux enfants des sociétaires.



Le modèle de développement de Suudu Men SAS est inclusif, visant à soutenir diverses activités socio-professionnelles, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'artisanat. Les bénéfices générés par ces activités permettront de financer d'autres secteurs tels que l'éducation, le tourisme, la communication et les médias.



Un Appel à l'Initiative Privée pour Compléter les Actions de l'État



L'ensemble de ces initiatives portées par Ngadiel Kâ témoigne de son engagement envers le développement socio-économique du Sénégal et de son désir de promouvoir l'autonomie économique des populations locales. Ses actions visent à compléter les efforts de l'État, qui ne peut pas tout accomplir seul. Ces projets représentent des modèles novateurs qui, s'ils réussissent, pourraient servir de référence pour d'autres initiatives similaires en Afrique et ailleurs.



L'avenir semble prometteur pour Ngadiel Kâ, un homme d'affaires sénégalais dont les idées et les projets ont le potentiel de transformer positivement les communautés locales et de contribuer au développement économique du Sénégal.



