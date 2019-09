Ngaparou : Un jeune garçon sauvé par les secouristes

Le jeune Félix Lopy âgé de 35 ans a échappé à la mort. Parti à la plage de Ngaparou avec ses camarades pour une partie de baignade, ce dernier a failli y laisser sa vie. N’eut été l'intervention des secouristes de Saly, le jeune Garçon allait être avalé par la mer.



Ce dernier qui se baignait avec ses camarades a essayé de nager plus loin, avec l’agitation de la mer, il sera entraîné par les vagues en profondeur. Mais dès que ses camardes se sont rendus compte qu’il n’était plus là, ils ont informé les secouristes de Saly.



Sans perdre de temps, les secouristes ont lancé les recherches et finalement, ils ont retrouvé le jeune homme en train de se noyer. Heureusement, plus de peur que de mal. Car, il sera ramené sur la terre ferme au grand dam de ses camarades.



A noter que depuis le début des vacances, plusieurs cas de noyades ont eu lieu entre Saly, Mbour et Ngaparou



