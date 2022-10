Nghaye: Des affrontements intercommunautaires font un mort et un blessé

De violents affrontements entre Baye Fall et habitants de Goroté, un village dans la commune de Nghaye, département de Mbacké, ont fait un mort et un blessé hier en début d’après midi, rapporte une source concordante à Senactu.net.



L’auteur du meurtre présumé a été arrêté par les éléments de la brigade de gendarmerie de Mbacké ainsi qu’un autre qui détenait une arme à feu. Des éléments de l’escadron de surveillance et d’intervention de Touba se sont déployés sur les lieux pour faire revenir le calme. Pour l’instant, on ignore les tenants et les aboutissants de ces affrontements. Mais, on parle de dissensions entre éleveurs et agriculteurs.



Les conflits intercommunautaires sont souvent notés dans le département de Mbacké en fin d’hivernage. Nous y reviendrons !

Avec L'As

