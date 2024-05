Ngnith dans le Dagana, privé d’ambulance depuis plus de 3 mois : Les populations lancent un SOS Les populations de la localité de Ngnith, située dans le département de Dagana, sont dans l’inquiétude et le désarroi, après avoir été privées depuis trois mois, de leur seule ambulance qui évacuait leurs malades. Celle-ci s’est renversée lors d’une évaluation sur les routes chaotiques de cette zone du Lac de Guiers, qui compte une soixantaine de villages, pour seulement deux postes de santé. Aujourd’hui, elles lancent un cri du cœur aux nouvelles autorités gouvernementales et aux bonnes volontés, pour l’obtention d’une nouvelle ambulance.





C’est entre la localité de Ngnith et celle de Keur Momar Sarr, que l’ambulance s’est renversée sur une route difficilement praticable. Un incident survenu il y a trois mois, précisément en période du Ramadan. Il s’agit en effet de l’ambulance du Poste de Santé Mame Fawade Wélé de Ngnith. Pour rappel, Sérigne Abdou Aziz Sy Al Amine a visité ce poste de santé qui porte le nom de la vénérée mère de Seydi El Hadj Malick Sy, sur invitation du président du Comité de santé, en l’occurrence Magatte Diaw, qui rappelle que le premier bébé né après l’ouverture officielle de ce poste de santé, se nomme Mame Fawade Wélé, mère de Seydi El Hadj Malick Sy et le deuxième se nomme Seydi El Hadj Malick Sy. « Ils sont tous vivants par la grâce de Dieu », s’est-il réjoui.



Cependant, a-t-il ajouté, l’ambulance du poste de Santé Mame Fawade Wélé se trouve dans un piteux état. « Nous sollicitons l’appui de l’Etat et interpellons directement le président de la République Bassirou Diomaye Faye, son Premier Ministre Ousmane Sonko et le Ministre de la Santé, ainsi que les bonnes volontés, pour l’obtention d’une autre ambulance, pour le bien des communautés », a souhaité M. Diaw, qui rappelle également que le centre de santé le plus proche où leurs malades sont évacués, se trouve â Richard-Toll, â 50 Km de Ngnith, avec 30 km de pistes chaotiques ou à l’Hopital de Saint-Louis, â 80 Km de Ngnith, toujours avec 40 Km de piste chaotique. A noter que Ngnith, chef-lieu de la commune du même nom, avec plus de 3 000 habitants, est situé dans l’arrondissement de Ndiaye, département de Dagana, région de Saint-Louis.



SudQuotidien

Ndèye Fatou Kébé