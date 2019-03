Ngoné Ndoye: « rejeter les résultats de l’élection et ne pas déposer un recours est illogique » Membre de la coalition « Démocratie et République » de l’ancien Premier Ministre Aguibou Soumaré, avant de soutenir la candidature d’Idrissa Seck, Ngoné Ndoye a réagi à l’attitude de l’opposition qui a décidé de ne pas déposer un recours après la publication des résultats officiels provisoires par la Commission nationale de recensement des votes. Non sans avoir rejeté ces mêmes résultats.

« Rejeter les résultats et ne pas déposer un recours est illogique » a fustigé l’ancienne maire de Rufisque-Ouest.



Toutefois, Ngoné Ndoye met ce comportement sur le manque de confiance de ces leaders par rapport au Conseil constitutionnel. « En arriver à ce point où ceux qui se sentent lésés se disent que même si on dépose un recours, cela ne servira à rien, est quand même très grave », a-t-elle ajouté.











Leral.net

