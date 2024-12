Ngor : Arrestation musclée de 14 individus, dont 12 Guinéens, pour détention, usage et trafic de drogues dures et de chanvre indien Dans la nuit du 3 au 4 décembre 2024, vers 23 heures, une opération musclée menée par la Brigade de Recherches de Dakar Faidherbe, a permis l’arrestation de 14 individus à Ngor, dont 12 ressortissants guinéens, pour des faits de détention, usage et trafic de drogues dures, ainsi que de chanvre indien.

L’intervention fait suite à un renseignement précis, concernant un réseau de trafic de drogue opérant dans le quartier de Ngor, dirigé par un groupe de jeunes Guinéens. Selon les informations recueillies par les autorités, ces individus étaient impliqués dans la vente de drogues dures, notamment de la cocaïne et de chanvre indien. Ils utilisaient des motos "Thiak Thiak" pour effectuer des livraisons dans divers quartiers de Dakar, rendant ainsi le suivi de leurs activités particulièrement complexe.



Lors de l’opération, les suspects ont été interpellés en flagrant délit, en possession de boules de cocaïne et de chanvre indien. Les perquisitions ont permis de confirmer les accusations et de saisir une quantité importante de substances illicites. Les autorités ont également découvert que plusieurs des suspects se trouvaient en situation irrégulière sur le territoire sénégalais, certains d’entre eux ne disposant même pas de cartes consulaires valides.



Les enquêteurs de la Brigade de Recherches de Dakar Faidherbe, poursuivent actuellement leurs investigations pour démanteler ce réseau et identifier d’éventuels complices. Les autorités s’engagent à poursuivre leur lutte contre le trafic de drogue, phénomène qui menace la sécurité et la santé des population et à renforcer les mesures de contrôle des étrangers en situation irrégulière.



Cette opération s'inscrit dans un cadre plus large de renforcement de la lutte contre le trafic de drogues et la criminalité à Dakar et dans ses environs.



Birame Khary Ndaw

