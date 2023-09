Ngor Dione, le nouveau directeur du port de Ndakhonga installé

Le directeur général du Port autonome de Dakar Mountaga Sy, gérant la tutelle des ports secondaires depuis le décret de juin 2023 a installé hier le nouveau directeur du port de Ndakhonga, Ngor Dione. Inauguré en 2015 par le président Macky Sall, le port de Ndakhonga construit par l’ANAM n’était pas jusqu’ici fonctionnel malgré un investissement de près de 30 milliards de frs. Seulement l’ouvrage souffrait énormément de la présence de plusieurs dépôts de sédiments situés au fond du plan d’eau, empêchant les bateaux d’accoster en toute sécurité. Il a fallu draguer à plusieurs reprises le chenal pour faciliter l’accostage des bateaux. La première phase de dragage, réalisée entre l’embouchure et Foundiougne, a coûté environ 2,7 milliards de franc CFA. La deuxième phase, qui concerne la partie Foundiougne-Kaolack, annoncée depuis 2015, n’est toujours pas entamée, informe LeTémoin.



Entre temps, la sédimentation s’est reconstituée alors qu’il est important d’entretenir les profondeurs du chenal. Ces handicaps techniques vont être résolus rapidement puisque le port de Dakar à travers son directeur général va mettre à la disposition du port de Ndakhonga un budget de fonctionnement de près de 2 milliards de frs. Le port de Foundiougne-Ndakhonga est constitué de deux composantes situées de part et d’autre des rives du bras de mer le Saloum, c’est à dire à Ndakhonga et à Foundiougne. Foundiougne est doté d’une annexe de gare maritime dédiée aux passagers venant de la localité, alors que Ndakhonga abrite l’essentiel des infrastructures portuaires et du terminal pétrolier. Environ 300 emplois sont attendus pour les jeunes de la contrée. Le nouveau directeur du port Ngor Dione est un inspecteur des impôts et des domaines, maire de Mbame. Il promet une rapide montée en puissance de l’infrastructure.