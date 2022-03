Ngor, Yoff et Ouakam : Le Collectif des trois villages réclame la libération de leurs fils Le Collectif des habitants des trois villages de Ngor, Yoff et Ouakam, qui était face à la presse jeudi, exige la libération sans condition de huit de leurs fils arrêtés et placés sous mandat de dépôt, lors des manifestations du 25 février dernier.

C’était à l’occasion du Forum de Ngor initié par ledit collectif pour dénoncer le «bradage foncier» autour de l’aéroport de Yoff.



«Rappelant qu’aucun mot d’ordre à une manifestation n’a émané du Collectif des trois villages de Tanka, d’autant plus que la veille de la 142e édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye était un moment de communion, de partage, de convivialité et de piété pour la communauté de Tanka en particulier, nous demandons la libération immédiate et sans condition des détenus »



« Nous appelons également le président de la République, Macky Sall, à octroyer une zone d’extension communautaire et coutumière aux trois villages de Tanka, Ouakam, Ngor et Yoff», a souligné Oumar Ngalla Diagne, Cocoordinateur du Collectif des trois villages de Tanka.

