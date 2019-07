Ngouda Fall Kane entendu sur le rapport de l’IGE : « un sentiment d’humiliation » L’ancien Inspecteur général d’Etat, Ngouda Fall Kane est très remonté après son audition, hier, à la Section de Recherches de la gendarmerie.

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juillet 2019 à 12:34 | | 0 commentaire(s)|

« C’est une humiliation que nous avons subie. Nous ne pouvons pas servir pendant des années cet Etat-là et qu’on nous fasse défiler pour un rapport qui circule sur le Net. Un rapport qui devait être transmis au président de la République et qu’il prétend ne pas avoir reçu », a fulminé Ngouda Fall Kane dans Vox Populi.



L’ancien IGE embraye, « s’il faut convoquer ces plus hauts fonctionnaires de l’Etat, il faut convoquer également le Directeur de cabinet du président de la République, le Secrétaire général de la présidence de la République et tous les collaborateurs du président ».



Et de s’interroger : « il y a eu dans le passé des fuitages. Pourquoi ils n’en ont pas parlé ? Pourquoi on ne les a pas traduits devant la justice ou ailleurs ? Le Prodac est là. Qui a fait le rapport du Prodac ? C’est l’Inspection générale. Est-ce qu’ils ont défilé à la Dic ou à la Section de Recherches ? Parce qu’il s’agit du frère du président de la République, mais il faut qu’on arrête ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos