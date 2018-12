Ngouda Fall Kane : « je ne recule pas, je ne me suicide pas également

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Décembre 2018 à 09:28

Venu avec une forte délégation pour officialiser son alliance avec la coalisation « Madické Président 2019 », Ngouda Fall Kane a promis de ne ménager aucun effort pour porter Madické Niang au Palais.



Selon lui, il y a des problèmes dans ce pays et Madické Niang est la solution. « Je ne recule pas mais je ne me suicide pas non plus. Reculer, c’est avoir peur. Se suicider, ce n’est pas avoir du courage. Madické 2019, c’est la meilleure alliance. Je suis avec lui demain pour faire partir Macky Sall. En ce qui me concerne, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir avec mes militants pour l’accompagner au palais », a déclaré Ngouda Fall.













Les Echos





