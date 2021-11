Ngouda Mboup Constitutionnaliste : «Le Président et le ministre de la Justice doivent sortir du Conseil supérieur de la magistrature» Au moment où le Conseil supérieur de la magistrature se tenait hier, dans les locaux du Palais de la République sous la présidence du chef de l’Etat, Macky Sall, le constitutionnaliste et enseignant chercheur à la Faculté des Sciences juridiques et politiques à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), Ngouda Mboup, a donné une position claire.

En effet, il a indiqué que le Président de la République tout comme le ministre de la Justice, doivent sortir du Conseil supérieur de la magistrature.



«Le président de la République et le ministre de la Justice doivent sortir du Conseil supérieur de la magistrature», a-t-il déclaré, dans une note. Le juriste ajoute qu’il faut un «Conseil supérieur de la justice présidé par le Premier Président de la Cour suprême et son vice-président le Procureur général près la Cour suprême (intégrant des universitaires et des membres du barreau)».



À ses yeux, l’Exécutif «n’a rien à voir dans le fonctionnement d'un pouvoir public constitutionnel qu’est la justice.»

