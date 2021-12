Ngouda Soumaré, Maire de la commune de Saraya: « Le concept armée-nation a été une réalité pendant les manœuvres »

« Nous sommes dans un département où l’orpaillage est très développé. 80 % des sites d’orpaillage se trouvent dans le département de Saraya. Et il y a toutes les nationalités de l’Afrique de l’Ouest qui se confondent ici. Maintenant la population doit nous aider à promouvoir la sécurité.



Ce n’est pas de la délation mais quand on voit des éléments, des comportements, des activités louches, il faut les signaler aux autorités locales et administratives » a plaidé Ngouda Soumaré dans "Le Soleil".



Mieux, « on ne peut pas rester là et regarder les gens mener certaines activités louches et ne pas les dénoncer. Nous sommes dans une zone frontière. Le Djihadisme est une réalité dans la sous-région et nous avons peur des infiltrations djihadistes. Les manœuvres ont été d’une grande importance pour nous car ça nous a mis en confiance. Nous avons compris que nous avons une armée. Il n’y a pas de développement sans sécurité. Nous sommes donc très satisfaits » a-t-il fait savoir.



Tout au plus, « le concept armée-nation aussi a té une réalité pendant les manœuvres. L’armée a collaboré avec les populations, elle a menée des consultations médicales gratuites, donné du matériel aux écoles à l’hôpital sans oublier que d’autres activités ont été menées dans les villages qu’ils ont traversés » a-t-il salué.