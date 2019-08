Nguékhoh : Les populations frappées par la soif, réclament de l’eau

Les populations de Nguékhoh ont manifesté contre le manque d’eau qui touche plus de 5 villages de cette localité. Raison évoquée, le forage qui alimentait une grande partie des villages est tombé en panne. Une situation, obligeant ces populations à courir derrière ce liquide précieux depuis 5 jours.



Seaux et bouteilles en mains, ces populations, peinant à trouver de l’eau, sont visibles dans tous les sens. D’après la RFM, elles sont à la recherche d’eau. Très frustrés, elles protestent contre les multiples promesses faites par les autorités locales.



Ces populations restent déterminées à descendre dans la rue à nouveau pour barrer la route s’il le faut.



