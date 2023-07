Nguéniène: Bougar Diouf, responsable politique sonne l'alerte sur l’annonce d’implanter dans cette Commune 52 projets avant l’hivernage Suite à la visite organisée par la municipalité de Nguéniène pour l'implantation de ses 52 projets dans sa Commune en période d'hivernage, Bougar Diouf responsable politique à Ngueniene sonne l'alerte. Le maire Alpha Samb et son équipe accompagné des services techniques ont procédé ce week-end, une visite de terrain pour le démarrage de ses 52 projets d’un montant de 600 millions sur fonds propres.

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Juillet 2023 à 19:22 | | 0 commentaire(s)|

Accueilli par ses populations qui souffrent du manque d'infrastructures de base, le maire Alpha Samb a promis que, des travaux concernant de 52 projets vont être finalisés au bout de trois mois. Mais, se demande-t-on, si le délai donné par maire, précisément, en période d'hivernage est réalisable. Beaucoup d’habitants de cette commune, dont Bougar Diouf, responsable politique à Nguéniène se posent cette question de faisabilité.



Natif de la commune, ce leader politique estime que les conditions actuelles de la zone peuvent-être un facteur bloquant, pouvant avoir des conséquences néfastes entre le maire et sa population. " Le maire Alpha Samb sait bel et bien qu'il ne peut pas réaliser ses projets à trois mois en cette periode d'hivernage ", se désole, Bougar Diouf.



Ainsi, il précise qu’en milieu rural et particulièrement, dans certains villages de la Commune de Nguéniène toutes les conditions ne sont pas réunies dans le domaine de la santé et autres. Et d’après Bougar Diouf, il ne faut pas forcer avec des promesses irréalisables. « Tout le monde est maintenant, éveillé. Il faut une stratègie pour les convaincre. Puisque, la politique politicienne est derrière », alerte le responsable politique de ladite Commune.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook