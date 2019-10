Nguéniène : Gorgui Ciss persona non grata Le maire socialiste de la commune de Yène, Pr. Gorgui Ciss a été interdit d'accès à la maison du défunt président du Haut Conseil des Collectivités territoriales (Hcct), Ousmane Tanor Dieng, à Nguéniène.

Selon L'As qui donne l’information, la famille de l’ancien premier secrétaire du Ps lui reproche d'avoir organisé un meeting alors que Tanor était malade. Le responsable socialiste devait y présider une finale de football dont il était le parrain et se recueillir au mausolée de feu Tanor Dieng.



Ce que la famille du défunt a catégoriquement refusé, toujours selon le journal.

