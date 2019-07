Nguéniène: Ousmane Tanor Dieng va reposer à côté de son père

La dépouille mortelle d’Ousmane Tanor Dieng va être acheminée à Nguéniène, son village natal. Un hommage national lui a été rendu pour services rendus à la Nation sénégalaise.



D’après l’information donnée par Sud FM, le défunt secrétaire général du Parti Socialiste (Ps) du Sénégal et président du Haut Conseil des collectivités territoriales (Hcct), sera enterré à côté de son père dans la demeure familiale.



Par ailleurs, le Chef de l'Etat Macky Sall a promis que l'un des bâtiment du plus grand centre ministériel de Diamniadio, va porter le nom d'Ousmane Tanor Dieng, pour rendre éternelle son oeuvre.











Leral

