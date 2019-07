Nguéniène: le photographe du Palais, Abdoulaye Wilane, Banda Diop…victimes des pickpockets Tout le monde n’était pas venu rendre un dernier hommage mérité à Ousmane Tanor Dieng, hier, à Nguéniène. Et pour cause, "Vox Populi" renseigne que les pickpockets avaient afflué vers le village natal du défunt Sg du Ps.

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Juillet 2019

Même le photographe du Palais n’a pas échappé à ces Arséne Lupin tropicaux, qui ont également dépouillé Birima de la TFM et Abdoulaye Wilane du Ps, tous délestés de leurs téléphones portables, selon le journal.



Le maire de la Patte d’Oie, Banda Diop, a également eu la poche déchirée par les malfrats. Heureusement qu’il n’y avait rien planqué, souligne le média.

