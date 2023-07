Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Niague et environs/ Quand la disparition du Lac Rose affecte les écoles: L'éducation en Péril Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juillet 2023 à 22:14 | | 0 commentaire(s)| Le Lac rose, situé au Sénégal, a longtemps été une destination touristique prisée pour sa couleur naturelle étonnante. Malheureusement, au fil des années, le Lac a perdu sa teinte rose caractéristique, en raison des fortes pluies de l'année dernière (2022) et des prélèvements excessifs d'eau par les activités de pompage. Ce changement a entraîné une baisse significative du nombre de touristes, visitant le site. Ce qui a eu un impact négatif, relatif sur le secteur de l'éducation. De nombreuses écoles élémentaires et établissements d'enseignement ont bénéficié autrefois, de dons et de l'aide des touristes pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves.

Pendant de nombreuses années, les écoles élémentaires des environs du lac rose, telles que le CEM de Niague, le centre de formation professionnelle et bien d'autres, ont reçu des touristes généreux qui offraient des fournitures scolaires aux élèves et les soutenaient financièrement pour leurs frais de scolarité. Ces dons ont eu un effet transformateur sur l'éducation des enfants dans les villages environnants, en améliorant les infrastructures scolaires et les conditions d'apprentissage.



Des écoles comme l'école élémentaire de Niaga 1 ont pu se doter de nouvelles salles de classe carrelées, tandis que l'école élémentaire de Niaga Peulh a bénéficié d'une salle informatique équipée. De même, l'école située derrière le lac, dans le village de Benoba, a pu mettre en place une cantine scolaire pour les enfants, leur offrant ainsi des repas au moins deux fois par semaine. Ces initiatives ont eu un impact significatif sur la qualité de l'éducation et le bien-être des élèves.



Outre les améliorations directes dans le domaine de l'éducation, le lac rose a également été le moteur d'une solidarité sociale précieuse. De nombreux touristes, sensibilisés à l'importance de l'éducation, ont participé à la prise en charge financière des frais de scolarité d'enfants dans d'autres localités éloignées, comme à Keur Massar. Cette générosité a permis à plus de 30 enfants de bénéficier d'une éducation scolaire.



La désertion des touristes due à la dégradation du lac a entraîné une diminution des revenus des familles locales, les rendant incapables de subvenir aux besoins éducatifs de leurs enfants. De nombreuses familles se retrouvent dans une situation de pauvreté, obligeant souvent les enfants à abandonner l'école pour contribuer aux revenus familiaux en participant à des travaux agricoles ou en effectuant des tâches ménagères. « Je gagnais au moins 30 mille francs chaque jour avec l’arrivée des touristes. Mais depuis que le lac est détérioré, je ne vois presque plus de visiteurs avec qui je peux écouler mes articles. Même certains qui se rendent ici pour visiter le site retournent chez eux dès leur arrivée à cause de la situation actuelle du lac rose. C’est pourquoi, comme je ne peux plus subvenir aux besoins de ma famille, j’ai décidé de retirer mes deux filles de l’école dont l’une faisait la classe de C2 et l’autre CM2. Ce sont elles qui m’aident souvent à faire mes travaux domestiques ou champêtres », explique Aissatou Sow, une mère de famille et habitante du village de Benoba.



Ces conditions environnementales difficiles ont forcé également de nombreuses familles à migrer vers d'autres endroits à la recherche de meilleures opportunités, laissant derrière elles des villages en déclin et une éducation perturbée. « Moi qui vous parle, j’ai perdu là-bas des articles qui devraient rapporter plus de 2 millions de francs CFA suite à la montée des eaux du lac. Mes six (6) tas de sel ont été coulés dans le lac. Faute d’accompagnement, j’ai quitté là-bas pour venir m’installer à Niacouarb en espérant qu’ici je pourrais gagner ma vie avec le petit commerce. Ça ne marche pas comme souhaité, mais Dieu est grand », regrette Leuze, ancien récolteur de sel du Lac Rose.



Face à la dégradation de la couleur du lac rose et à ses conséquences néfastes sur le secteur de l'éducation et la solidarité sociale, il est essentiel de prendre des mesures pour préserver ce site naturel unique. Une des solutions envisagées est la construction d'un bassin de rétention qui permettrait de réguler le niveau d'eau dans le lac.



Le bassin de rétention pourrait être conçu pour recueillir les excès d'eau en période de fortes pluies et les relâcher progressivement durant les saisons plus sèches. Cette approche aiderait à maintenir un équilibre hydrologique dans le lac, prévenant ainsi la dilution de la couleur rose caractéristique.



Birame Khary Ndaw





