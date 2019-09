Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Nicki Minaj présente ses excuses après avoir annoncé sa retraite de manière "brutale" Rédigé par leral.net le Mardi 10 Septembre 2019 à 11:53 | | 0 commentaire(s)| La rappeuse regrette d'avoir annoncé sa retraite à ses fans par le biais d'un tweet et promet de plus amples explications.

La nouvelle a fait trembler les fans, jeudi dernier. Avec un simple tweet, Nicki Minaj a annoncé la fin de sa carrière, faisant part de son souhait de fonder une famille. La nouvelle a occasionné son lot de réactions choquées parmi ses admirateurs, surnommés les barbz, si bien que la rappeuse de 36 ans leur a rapidement présenté ses excuses.



"Je suis toujours là. Je suis toujours folle amoureuse de fou et vous le savez", a tweeté l'interprète de Superbass, en réponse au tweet d'un fan démuni. "Avec le recul, j'aurais dû en faire un numéro de Queen Radio (son émission de radio, ndlr) et ce sera le cas. Je vous promets que vous serez satisfaits. Pas d'invités, seulement nous qui parlons de tout. Ce tweet était brutal et insensible, je suis désolée babe."



La rappeuse tire sa révérence après une dizaine d'années de carrière. Nicki Minaj est devenue une star internationale à la sortie de son premier album, Pink Friday, en 2010. Trois autres opus ont suivi. Son dernier, intitulé Queen, est sorti en août 2018.



Accueil Envoyer à un ami Partager