Nicolas Dupuis, coach Madagascar : « Je savais comment Aliou Cissé allait jouer »

L’entraineur de Madagascar a répondu aux questions de nos confrères du quotidien Stades, après le match nul mérité de son équipe (2-2) dimanche face au Sénégal.



« Dans ce match, il y avait deux coaches qui avaient des styles de jeu différents. Je savais comment Aliou allait jouer. Et en fonction de ça, on a travaillé nos schémas. On avait mis en place un milieu de terrain mobile par nos positionnements. Et pour moi, le meilleur joueur du match se trouve dans mon équipe, il s'agit d'Ibrahim Amada. C’est un joueur, dont on ne parle pas trop. Mais, il mérite de jouer dans un grand club », a expliqué le coach Nicolas Dupuis.