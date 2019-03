Nicolas Ndiaye : « le débat sur le 3e mandat est sans objet »

Le secrétaire général de la Ligue démocratique (Ld), Nicolas Ndiaye se veut clair et formel sur la polémique relative à la possibilité pour le Président Macky Sall de briguer un troisième mandat. Nicolas Ndiaye affirme que «le débat sur le 3ème mandat est sans objet, le Président Macky Sall entame son second et dernier mandat».



Lors d’une rencontre d’évaluation de la Présidentielle à la mairie de Diamaguène Sicap Mbao, avec les secrétaires de sections du département de Pikine, avant-hier, M. Ndiaye a déclaré, « la Constitution est sans équivoque. Elle dit non seulement que les Présidents ne doivent faire que deux mandats. Mais elle y a ajouté un paragraphe qui dit que nul ne peut exercer plus deux mandats successifs. Cela veut dire que c’est sans équivoque. Ce mandat du Président Macky est le second et le dernier. Lui-même le sait. Il l’a dit et l’a confirmé à plusieurs reprises. Donc, nous pensons que ce débat est sans objet».

















Les Echos

