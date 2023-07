Niger: Aucun coup d’Etat au palais de Niamey, le Président Bazoum Mohamed et sa famille se portent bien Une folle rumeur faisant état d'un putsch au palais de Niamey, continue d'enfler la toile. "Confidentiel Afrique" peut confirmer que le Président Bazoum Mohamed et sa famille se portent bien. Un mouvement d'humeur de la garde présidentielle, qui a engagé des pourparlers avec la haute hiérarchie. Détails exclusifs. "Confidentiel Afrique"



La capitale nigérienne, Niamey, s’est réveillée depuis 5 heures du matin ce mercredi, avec beaucoup d’incertitudes sur le sort du Président Bazoum Mohamed. Une forte rumeur continue d’enfler la toile et faisant état d’un coup d’Etat au palais de Niamey.



Selon des informations exclusives obtenues par "Confidentiel Afrique", il s’agit d’un mouvement d’humeur de la Garde présidentielle, qui a commencé aux environs de 5 heures du matin (5 heures de Niamey). Selon une source du palais présidentiel contactée par "Confidentiel Afrique", des pourparlers sont en cours. Les éléments de la Garde présidentielle discutent avec la haute hiérarchie, au moment où nous écrivions ces lignes.



Selon nos informations, le Président Bazoum Mohamed sa famille vont bien et sont reclus dans leur résidence. Sous haute surveillance militaire.



Nos sources renseignent jusqu’à 10h 30 mn ce matin, les bâtiments du palais présidentiel sont inaccessibles. Idem pour le personnel administratif; qui n’a pas toujours accès à leurs bureaux. La circulation a repris vers 10 h 40, aux environs de la bâtisse présidentielle de Niamey.



"Confidentiel Afrique" promet de revenir en détails, au courant de la journée.





