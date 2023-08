Niger: Des Sénégalais attendent le premier vol de rapatriement

Des Sénégalais au Niger actuellement se sont manifestés pour rentrer. Selon emedia qui cite l’Association des ressortissants sénégalais au Niger, » l’ambassade avait demandé de recenser les Sénégalais qui veulent partir. Beaucoup se sont enregistrés ».



Alassane Diop, secrétaire de ladite association, affirme que cette crainte a poussé certains Sénégalais à se déplacer vers le Bénin et le Togo. Il rappelle que l’annonce de soldats sénégalais en Niger par la ministre des Affaires étrangères, les a mis dans une position inconfortable.



Parmi les plus de 200 candidats au rapatriement, beaucoup se demandent à quand le premier vol. « Je ne fais que les rassurer puisque seule l’ambassade peut y répondre. J’avoue que je n’ai pas les chiffres exacts mais cela fait plus de 200 personnes qui se sont inscrites à mon niveau. Et chaque jour, je reçois de nouvelles inscriptions. Vraiment, les nerfs sont un peu tendus, mais on fait avec », a dit M. Diop.













leSoleil.sn