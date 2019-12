Nigéria: Cardi B répond à des parents qui ont interdit à leur fille d’assister à son concert

« Je ne sais pas pourquoi dans cette partie du pays d’où je viens, les femmes ne sont pas autorisées à s’exprimer. Je n’ai pas le droit de faire ce que je veux. Mon artiste préférée est là mais je ne peux pas la voir. Je ne peux pas voir Cardi B. Ce n’est pas comme si je ne peux pas m’offrir un billet pour ce concert, mais mes parents ne me permettent pas d’y aller. »



La vidéo de la jeune femme devenue virale sur les médias sociaux, a attiré l’attention de Cardi B qui lui a offert son aide.



« Cela me rend triste. S’il vous plaît, chers parents, laissez-la assister à mon spectacle. Je comprends pourquoi les parents sont stricts avec leurs enfants. C’est sans doute pour les protéger, mais je vais m’assurer qu’elle rentre à la maison saine et sauve, qu’elle n’ait pas d’ennuis et ne me quitte pas des yeux. Je vais prendre soin d’elle comme je le fais avec mes cousins et je suis stricte avec eux. Je lui donnerai 5 billets pour le concert et à ses parents », a déclaré Cardi B.