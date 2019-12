Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Nigéria: Guerre de mots sur la toile entre Wizkid et Linda Ikeji, la célèbre blogueuse Rédigé par leral.net le Lundi 23 Décembre 2019 à 10:23 | | 0 commentaire(s)| Le chanteur nigérian Wizkid et la célèbre blogueuse Linda Ikeji sont à couteaux tirés à cause d’un pasteur qui est au centre d’un scandale sexuel.





Le pasteur nigérian Biodun Fatoyinbo aurait partagé une vidéo de Wizkid faisant la publicité de son prochain programme à l’église Commonweath Of Zion Assemble (COZA), une situation qui a laissé le chanteur furieux.



Wizkid s’en est pris à Biodun Fatoyinbo, le qualifiant de faux pasteur. « Starboy ne fait la publicité d’aucun pasteur ou église. Ogun (un dieu nigérian, ndlr) vous tuera les faux pasteurs », a-t-il écrit.



Visiblement touchée par ces commentaires, Linda Ikeji n’a pas hésité à remettre Wizkid à sa place.



«Tu n’as pas le droit de dire que quelqu’un est faux. Avant d’enlever la paille de l’œil de ton voisin, retire la poutre qui est dans le tien…Il n’y a que les voleurs qui connaissent les voleurs, tu sais de quoi je parle», a-t-elle écrit.



La réaction de Wizkid fût aussi rapide que celle de la bloggeuse. « Tu peux continuer à saluer jusqu’en 2022, aucun homme ne te remarquera tant que tu ne commences pas à te mêler de tes affaires. Reste en dehors de cette histoire. Prend le comme un avertissement. »









