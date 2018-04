Nigéria: Un homme condamné à mort pour avoir volé de la bière et des cigarettes

Au Nigéria, un homme a été condamné à mort après avoir volé quelque bouteilles de bière et un paquet de cigarettes.



Membre d’un gang de quatre personnes, volant et agressant les résidents d’Ado Ekiti, un homme a en effet, été arrêté par les forces de l’ordre après avoir volé sept bouteilles de bière et un paquet de cigarettes.



Entendu par la justice, celui-ci a été reconnu coupable de vol à main armée. En effet, une hache et un couteau ont été retrouvés sur le principal suspect dans cette affaire. Suspect qui sera finalement reconnu coupable puisque la Haute Cour de justice de l’État d’Ekiti (Sud-Ouest du Nigéria) a décidé de le condamner à mort, par pendaison. Babatunde a en effet été arrêté sur les lieux de l’incident tandis que ses trois complices, eux, ont réussi à prendre la fuite.



Une peine très lourde qui a amené de nombreuses personnes au Nigéria à se poser des questions. En effet, certains ont suggéré que la justice devrait appliquer la même peine aux personnalités, dont les politiques, qui n’ont pas hésité à se servir dans les caisses de l’État.











lanouvelletribune.info