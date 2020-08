Nigeria - Un homme enfermé par ses parents pendant 07 ans Après la rocambolesque affaire du jeune Jibril Aliyu (10 ans), qui avait été attaché par sa marâtre, durant de 2 ans, avec les animaux, la police de Kano a secouru, lundi soir, un homme de 32 ans, Ahmad Aliyu. Il avait été enfermé par son père et sa belle-mère, pendant 7 ans, à Farawa Babban Layi, dans les quartiers de Mariri, dans la région du gouvernement local de Kumbotso, dans l’État de Kano, révèle Afrik.com.

L’homme de 32 ans, Ahmad Aliyu, qui avait l’air émacié et déshydraté, dans une vidéo odieuse, a passé des jours sans nourriture ni eau et buvait son urine. Une source a déclaré à Hum Angle Média qu’Ahmad avait été « emprisonné » par ses parents, parce qu’il le soupçonnait d’avoir commencé à fumer et à se livrer à la consommation de drogue.



Une dame nommée Rahama, qui vit dans les quartiers Farawa Babban Layi Mariri, a alerté la police de Farawa et Human Rights Network, qui sont venus secourir l’homme. Lorsque la police et le groupe de défense des droits de l’Homme sont arrivés, la belle-mère a insisté sur le fait qu’Ahmad n’était pas chez lui, ce qui a forcé l’équipe à démolir des endroits dans la maison à sa recherche.



La police a ensuite arrêté l’homme et sa femme et emmené leur victime à l’hôpital, pour des soins intenses, en raison de son état de santé très fragile, causé par sept ans de maltraitance, infligée par ses propres parents. À noter la recrudescence des violences familiales et les cruautés inhumaines dans cette région du Nigeria.



Plusieurs enfants vivraient dans les mêmes conditions et la police appelle la population à collaborer, en dénonçant toute personne qui s’adonne à de telle pratique dans le pays.



